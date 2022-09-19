Общество

В РФ показали, что ждет «неблагонадежных» украинцев на оккупированных территориях

Ирина

Стало известно, что российские оккупанты продолжают жестко обходиться с мирным населением. Хотя уже известны случаи убийств и пыток, но официальные каналы росСМИ представили напрямую материал, в котором показывается, что происходит с так называемыми «неблагонадежными» лицами.

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Об этой информации сообщили неподконтрольные Киеву телеграм-каналы, передает «УРА-Информ».

В начале видео военнослужащий Российской Федерации зачитывает статью неизвестного документа (возможно, каких-то законов РФ военного времени). После чего называет суть наказания для провинившегося.

Выяснилось, что наказание заключается в депортации гражданина на подконтрольную Киеву территорию Украины. Однако, более того, все недвижимое имущество будет находиться в распоряжении ВС РФ на захваченных территориях. Но и на этом суть действий России не заканчивается. Человека фактически заставляют пешим ходом проходить серую зону, и представляться воинам ВСУ.

Напомним, на Донбассе катастрофа с мужским населением: разведка Украины выяснила, что происходит в Горловке.

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