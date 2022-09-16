Общество

Пережившие Вторую мировую неожиданно приветствуют ВСУ: опубликованы трогательные кадры

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза и по совместительству сегодняшний политический обозреватель выложил очень душевные фотографии. На них изображена пожилая женщина, которая тепло встречает освободителей Вооруженных сил Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Березовый сок», передает «УРА-Информ».

«92-летняя бабушка Параска, пережившая Вторую мировую войну, угощает наших воинов. Фотографии представил Андрей Цаплиенко», – сообщил экс-нардеп.

Как можно заметить, на фото, действительно, изображена бабушка с яблоками. Однако на другом кадре она уже обнимает воина ВСУ, которому, очевидно, весьма благодарна за освобождение от российских оккупантов.

Что примечательно, в соцсетях тоже весьма тепло отреагировали на подобные кадры. Люди искренне радовались новости об освобождении новых населенных пунктов и не только. Неравнодушных граждан также тронул поступок бабушки, которая в очередной раз показала, кто в Украине нацист, а кто настоящий освободитель.

Напомним, Зеленский попал в ДТП: Никифоров рассказал о состоянии президента.

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