Опрос показал, готовы ли украинцы уступать территории ради мира с РФ

В Украине большинство граждан не поддерживают действия Российской Федерации и не готовы отдать свою территорию. При этом 8% граждан готовы сдать России свою землю ради мира на оставшейся территории.

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Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС), передает «УРА-Информ».

Социологи в Украине провели опрос общественного мнения с помощью телефонных интервью с 7 по 15 сентября. Было опрошено 2000 человек.

«В мае и июле 2022 года мы просили о готовности к территориальным уступкам, чтобы как можно скорее добиться мира. Теперь, в сентябре 2022 года, мы снова задали этот вопрос, чтобы оценить динамику общественных настроений. Для 87% респондентов неприемлемы территориальные уступки (по сравнению с июлем этот показатель увеличился на 3 процентных пункта). Всего 8 процентов считает, что от некоторых территорий можно отказаться ради мира и независимости», – сообщает Институт социологии.

По выводам социологов, во всех областях Украины подавляющее большинство населения против территориальных уступок.

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