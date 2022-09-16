На Донбассе катастрофа с мужским населением: разведка Украины выяснила, что происходит в Горловке

В результате принудительной мобилизации в русскую армию в оккупированной Горловке практически закончилось мужское население. Ситуация настолько плачевная, что на нее обратили внимание даже представители ВСУ.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает «УРА-Информ».

«Райвоенкомат временно оккупированного Горловки во взаимодействии с оккупационными властями получил задание «мобилизовать» 6000 местных жителей. Город ищет людей призывного возраста. Людей ищут на центральных рынках, скверах, магазинах, в торговых центрах, автозаправочных станциях и других местах», – сказано в сообщении.

По данным разведки, оккупанты не смогли набрать достаточное количество людей для мобилизации, учитывая предыдущие кампании по вербовке и бегство большого количества мужчин из города.

Как сообщают разведчики, данные мероприятия значительно повышают социальную напряженность. Было доложено, что на сегодняшний день в Горловке живут практически только женщины, дети и пожилые люди.

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