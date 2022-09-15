Общество

У Зеленского рассказали, что ждет Кривой рог: власти ответили, затопит ли город

Вчера, 14 сентября, РФ выпустила по Кривому Рогу восемь крылатых ракет. Врагу удалось повредить дамбу, что привело к поднятию реки Ингулец. Местные власти и ОПУ дали понять, что может ждать город.

Время чтения: 31 Секунд

Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко заявил, что город может частично затопить, но власти бросили силы на предотвращение катастрофы:

«Цель удара ясна – враг пытается создавать ЧС в Украине. Им плевать, будет вода у горожан или затопит город».

Отмечается, что вероятной целью РФ могла быть и Криворожская ТЭС.

Глава военной администрации Александр Вилкул рассказал, что подача воды в городе восстановлена. Отметим, что в городе успел начаться ажиотаж на покупную воду. Вилкул призвал жителей некоторых улиц Ингулецкого и Центрально-городского районов к эвакуации из-за угрозы затопления.

Напомним, Россию ждет череда новых поражений – «экс-народный губернатор» Донбасса назвал причину разочарования.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Украинцы получат сразу 5 пенсий – Зеленский рассказал о ситуации в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский сделал обнадеживающее заявление о выплатах для пенсионеров, которые пять месяцев находились под оккупацией в Харьковской области. Президент заявил, что люди получат пенсии сразу за все эти месяцы.

Украинцев предупредили о дефиците электроэнергии: в ООН дали прогноз на зиму

Приближается зима, которая принесет Украине дефицит электроэнергии. Об этом заявили эксперты ООН, в частности генсек Стефан Дюжаррик.

Украину накрывает циклон Peggy: синоптики рассказали о резкой перемене погоды

Сегодня, 13 сентября, Украину накрывает холодный циклон Пегги, а до конца сентября некоторые регионы увидят первый снег. Синоптики уверены в стремительном снижении температуры, но о настоящих морозах пока говорить рано.

Рынок труда в Украине снова меняется: статистика прояснила зарплаты и вакансии осенью

Эксперты уверены, что осенью рынок труда в Украине отличится положительной динамикой, но о возвращении к довоенным показателям говорить рано. Стало известно, в каких сферах все еще наблюдаются трудности и кому сейчас легче устроиться.

В Киеве резко дорожает аренда жилья: названы актуальные цены и динамика

В столице Украины стремительно повышаются цены на аренду жилья. Всего за месяц в среднем стоимость увеличилась на тысячу гривен, а за аренду однокомнатной квартиры в среднем придется платить 9 400 грн.

По Украине ударят холодные ливни: синоптики предупреди о ситуации на выходных

Грядущие выходные отличатся малоприятной погодой с ливнями и падением температуры. Синоптики предупреждают, что относительно солнечных и теплых дней не будет до бабьего лета.