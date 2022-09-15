У Зеленского рассказали, что ждет Кривой рог: власти ответили, затопит ли город

Вчера, 14 сентября, РФ выпустила по Кривому Рогу восемь крылатых ракет. Врагу удалось повредить дамбу, что привело к поднятию реки Ингулец. Местные власти и ОПУ дали понять, что может ждать город.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко заявил, что город может частично затопить, но власти бросили силы на предотвращение катастрофы:

«Цель удара ясна – враг пытается создавать ЧС в Украине. Им плевать, будет вода у горожан или затопит город».

Отмечается, что вероятной целью РФ могла быть и Криворожская ТЭС.

Глава военной администрации Александр Вилкул рассказал, что подача воды в городе восстановлена. Отметим, что в городе успел начаться ажиотаж на покупную воду. Вилкул призвал жителей некоторых улиц Ингулецкого и Центрально-городского районов к эвакуации из-за угрозы затопления.

Напомним, Россию ждет череда новых поражений – «экс-народный губернатор» Донбасса назвал причину разочарования.