Общество

Украинцы получат сразу 5 пенсий – Зеленский рассказал о ситуации в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский сделал обнадеживающее заявление о выплатах для пенсионеров, которые пять месяцев находились под оккупацией в Харьковской области. Президент заявил, что люди получат пенсии сразу за все эти месяцы.

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Об этой информации сообщает «Лига.net», передает «Ура-Информ».

Речь идет прежде всего о Граковом и Балаклее, которые долго страдали от присутствия оккупантов.

«Крайне важно, чтоб вместе с украинскими флагами и нашими военными в освобожденные регионы возвращалась нормальная жизнь. К примеру, в Граковом и Балаклее мы уже выплачиваем пенсии за все пять месяцев. До этого у нас не было абсолютно никакой возможности заниматься выплатами в регионе, но после освобождения люди должны получить свои деньги незамедлительно», – сказал президент Украины.

Он отметил, что задержек по выплатам не предвидится и уже скоро все пенсионеры получат свои заслуженные деньги.

Напомним, Путин готовится сдать Крым – Жданов назвал причины смелого прогноза.

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