Украину накрывает циклон Peggy: синоптики рассказали о резкой перемене погоды

Сегодня, 13 сентября, Украину накрывает холодный циклон Пегги, а до конца сентября некоторые регионы увидят первый снег. Синоптики уверены в стремительном снижении температуры, но о настоящих морозах пока говорить рано.

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Об этой информации сообщает «Хвиля», передает «УРА-Информ».

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что нынешний циклон будет двигаться с запада на восток. Многие регионы накроют дожди. В Черновицкой, Николаевской и Одесской областях сила порывистого ветра будет в рамках 15-20 м/с.

Теплее всего будет в Крыму, Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях – +18 +23 градусов.

Самой низкой температура будет на севере Одесщины и вдоль полосы Сумщина-Полтавщина-Черкащина-Кропивницкий.

Стоит добавить, что синоптики прогнозируют мокрый снег в сентябре для двух областей – Черновицкой и Львовской. Однако ничего похожего на зиму не будет, мокрый снег очень быстро будет превращаться в воду.

Напомним, Песков проговорился о роли Путина в «спецоперации»: прояснились цель РФ в Украине.