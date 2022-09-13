Украинцев предупредили о дефиците электроэнергии: в ООН дали прогноз на зиму

Приближается зима, которая принесет Украине дефицит электроэнергии. Об этом заявили эксперты ООН, в частности генсек Стефан Дюжаррик.

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Об этой информации сообщает пресс-служба генсека ООН, передает «УРА-Информ».

«Относительно этой зимы, мы, безусловно, очень обеспокоены. В Украине могут возникнуть проблемы с электроэнергией для очень многих людей. Это спровоцирует разрушительные последствия», – сказал Дюжаррик.

Он пообещал, что ООН будет активно взаимодействовать с властями Украины для поддержания программ, которые помогут народу благополучно преодолеть зимний кризис.

«Мы понимаем, что в нынешних условиях не удастся избежать всех разрушительных последствий, но усилия будут прилагаться для смягчения сложной ситуации», – добавил представитель ООН.

Стоит отдельно упомянуть, что в Украине будут проблемы и с отоплением. Власти склоняются к реализации проекта, согласно которому в квартирах будет поддерживаться температура лишь на уровне в 17-18 градусов.

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