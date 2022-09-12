Рынок труда в Украине снова меняется: статистика прояснила зарплаты и вакансии осенью

Эксперты уверены, что осенью рынок труда в Украине отличится положительной динамикой, но о возвращении к довоенным показателям говорить рано. Стало известно, в каких сферах все еще наблюдаются трудности и кому сейчас легче устроиться.

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Об этой информации сообщает OBOZREVATEL, передает «УРА-Информ».

В Украине перестали падать зарплаты, а у некоторых они даже растут. Также количество вакансий начало увеличиваться, но найти работу в наши дни все еще тяжело.

Эксперт grc.ua Руслана Березивська отметила, что меньше всего от войны пострадала сфера продаж. В последнее время ситуация улучшилась для айтишников, бухгалтеров и экспертов по управлению учетами. Много вакансий по стране есть для парикмахеров и эндокринологов. Тяжелее всего пришлось юристам, экономистам и журналистам.

В наши дни работу легче найти студентам и людям без опыта. Работодатели чаще согласны обучать сотрудников, но не согласны платить высокие зарплаты специалистам.

Отмечается, что осенью стартует новый бизнес сезон, который должен в следующие месяцы улучшить ситуацию на рынке труда.

Напомним, украинцев оставляют без света и тепла: Зеленский прокомментировал ситуацию.