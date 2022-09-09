В Киеве резко дорожает аренда жилья: названы актуальные цены и динамика

В столице Украины стремительно повышаются цены на аренду жилья. Всего за месяц в среднем стоимость увеличилась на тысячу гривен, а за аренду однокомнатной квартиры в среднем придется платить 9 400 грн.

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Об этой информации сообщает «Комментарии.ua», передает «УРА-Информ».

Кроме перемен в ценах изменилось и количество предложений, их стало меньше на 23%.

Эксперты прогнозируют, что свободных квартир будет оставаться все меньше, а цены будут увеличиваться. На это указывает увеличение числа вернувшихся переселенцев и стремление людей перебраться в большие города.

Однокомнатная квартира в месяц обойдется в 9 400 грн, а двухкомнатная в 13 250 грн, трехкомнатная – 19530 грн. Также нужно не забывать о цене коммунальных услуг в грядущем отопительном сезоне.

На окраине Киева можно найти более бюджетные варианты стоимостью 4-8 тысяч грн.

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