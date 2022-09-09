По Украине ударят холодные ливни: синоптики предупреди о ситуации на выходных

Грядущие выходные отличатся малоприятной погодой с ливнями и падением температуры. Синоптики предупреждают, что относительно солнечных и теплых дней не будет до бабьего лета.

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Об этой информации сообщает «Главред», передает «Ура-Информ».

В субботу, 10 сентября, дожди накроют практически всю Украину. Дождей наблюдаться не будет лишь в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях, а также в Крыму. Дневная температура по стране будет в пределах +10 +24 градусов, а ночная в пределах +9 +15 градусов.

В воскресенье дожди охватят буквально всю страну, местами ожидаются грозы. Исключениями снова станут лишь Луганская и Донецкая области, где вместо дождей будет наблюдаться лишь небольшая облачность. Температура в сравнении с субботой упадет на несколько градусов. Однако на Юге температура поднимется на 2-3 градуса.

Отмечается, что новая неделя начнется с ночных заморозков и холодной дневной погоды.

Напомним, у РФ новая цель в Украине и это демография – в ООН узнали о масштабном проекте Путина.