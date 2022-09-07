Общество

Толкин перевернулся в гробу – Илон Маск эмоционально раскритиковал «Кольца власти»

Фанаты «Властелина колец» активно обсуждают один из самых дорогих фэнтезийных сериалов современности «Властелин колец: Кольца власти». В стороне не остался и известный миллиардер-изобретатель Илон Маск. В обсуждении он занял сторону большинства зрителей, а не критиков и резко высмеял «Кольца власти».

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Об этой информации сообщает Lenta.ua, передает «УРА-Информ».

Маск заявил в социальных сетях, что от такой интерпретации «Властелина колец» «Толкин перевернулся в гробу». Он подчеркнул, что сериал целенаправленно выставляет мужских персонажей в дурном свете и почти все мужчины позиционируются как «трусы или придурки, а чаще как оба варианта сразу».

Стоит отметить, что среди зрителей сериал отличился низкими оценками, но многие критики сериал хвалят. Так известный писатель-фантаст Нил Гаймен в ответ на слова Маска заявил, что миллиардеру не следует вмешиваться в вопрос фэнтези. Однако Маск никогда не скрывал своего уважения к автору «Властелина колец», а сериал направлен на широкую аудиторию и его обсуждают очень многие.

Напомним, Кремль недоволен Галкиным: Песков приоткрыл завесу отношений Путина к звездам.

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