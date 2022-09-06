Украинцев ждет наказание за участие в «референдуме»: Верещук рассказала, как спастись

Украинцы не имеют права принимать участие в российских «референдумах». За подобное «волеизъявление» их будет ждать уголовная ответственность. Такое предупреждение сделала глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Верещук призывает жителей временно оккупированных регионов поддерживать Украину и не ходить на так называемые «референдумы». Украина обязательно вернет все территории и тогда проголосовавших будет ждать наказание. Верещук предложила людям лишь один выход:

«Лучше всего эвакуироваться, только так вы и ваша семья будете в безопасности. Пока нет других способов избежать давления со стороны оккупантов и соблюдать законы Украины. Напомню, что по закону участие в «референдуме» будет караться привлечением к уголовной ответственности».

Она добавила, что люди не должны бояться эвакуации, но им стоит поспешить. Прогнозируется, что осенние дожди усложнят поездки. Верещук обещает, что Украина окажет помощь каждой эвакуированной семье.

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