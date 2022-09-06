Общество

Найдено самое дешевое место для отдыха в Европе: статистика показала отличный город

В условиях острого кризиса многие украинцы выбирают путевки на отдых ориентируясь во многом на цены. Свежая статистика установила, что наиболее доступным городом для отдыха в Европе являются Афины в Греции.

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Об этой информации сообщает The Guardian, передает «УРА-Информ».

Статистику составляли эксперты из Post Office Travel Money с учетом 20 наиболее популярных мест для отпуска в Европе. Оказалось, что стоимость отдыха в столице Греции снизились на 15% с 2021 года.

В статистике учитывались траты на двухдневный отдых для пары в отеле, продукты, билеты на поездку и городской транспорт. Оказалось, что цены снизились и в Лиссабоне (с 218 фунтов до 207 фунтов).

Таким образом Лиссабон и Афины обошли конкурентов из восточной Европы, которые ранее привлекали более доступными ценами.

«Лиссабон и Афины вдвое дешевле многих других мест в Европе. Эти города примечательны солнечным климатом даже осенью», – отметили эксперты.

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