Найдено самое дешевое место для отдыха в Европе: статистика показала отличный город

В условиях острого кризиса многие украинцы выбирают путевки на отдых ориентируясь во многом на цены. Свежая статистика установила, что наиболее доступным городом для отдыха в Европе являются Афины в Греции.
Об этой информации сообщает The Guardian, передает «УРА-Информ».
Статистику составляли эксперты из Post Office Travel Money с учетом 20 наиболее популярных мест для отпуска в Европе. Оказалось, что стоимость отдыха в столице Греции снизились на 15% с 2021 года.
В статистике учитывались траты на двухдневный отдых для пары в отеле, продукты, билеты на поездку и городской транспорт. Оказалось, что цены снизились и в Лиссабоне (с 218 фунтов до 207 фунтов).
Таким образом Лиссабон и Афины обошли конкурентов из восточной Европы, которые ранее привлекали более доступными ценами.
«Лиссабон и Афины вдвое дешевле многих других мест в Европе. Эти города примечательны солнечным климатом даже осенью», – отметили эксперты.
Напомним, украинцев ждет наказание за участие в «референдуме»: Верещук рассказала, как спастись.
Average Rating