До -5 градусов в Украине и последующее потепление: синоптики назвали важные даты в сентябре

Во многих регионах Украины начались ночные заморозки до -5 градусов. При этом теплые дни сентября еще не исчерпали себя. Прогнозируется, что после похолодания и дождей вернутся почти летние дни.

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Об этой информации сообщает «Главред», передает «УРА-Информ».

В Укргидрометцентре установили желтый уровень опасности в Украине, за исключением восточных и северо-восточных областей, где наблюдается оранжевый уровень опасности. Ночная температура в диапазоне от 0 до -5 градусов продержится с 6 по 8 сентября.

Потеплеет в Украине к концу месяца. Солнечные дни проявят себя с 25 по 28 число, а последние дни сентября вновь будут дождливыми. Ожидается, что страну накроет череда дождей с 9 до 24 числа. Однако в восточных регионах осадков будет меньше, но хмурость сохранится. Особо теплый сентябрь будет для восточных регионов, с 20 по 22 число температура может доходить до +26 градусов

Напомним, от 4 до 24 градусов тепла в Украине: синоптики рассказали о перепадах в погоде и дождях.