Общество

От +4 до +24 градусов в Украине: синоптики рассказали о перепадах и начале дождей

Сегодня, пятого сентября, Украину ждут серьезные перепады в погоде. В рамках дня термометр может показывать от 4 до 24 градусов тепла. При этом под конец недели страну охватят дожди разной степени интенсивности.

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Об этом сообщает «Хвиля», передает «УРА-Информ».

Прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что понедельник для Украины будет солнечным. На востоке и севере будет холоднее (+15 +19 градусов), а на юге и западе теплее (+17 +24 градусов), центр отличится умеренным теплом (+16 + 20 градусов).

В ночное время температура по стране упадет до 7-12 градусов тепла, а на северо-востоке до 4-9 градусов тепла.

Синоптик отметила, что в этот период погода в Украине очень похожа на погоду в Польше.

Также важно сказать, что почти всю неделю в Украине не ожидается дождей, они начнутся лишь в субботу и воскресенье.

Напомним, коронавирус в Украине громко напомнил о себе: власти рассказали об особенностях новой волны.

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