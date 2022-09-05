Народ ждет 10 тяжелых зим – власти Бельгии призвали готовиться к новым реалиям

Кризис, связанный с глобальными переменами в мире, может погрузить многие страны в долгие годы тяжелых зим. Это, в частности, касается Бельгии. Отказ от ископаемого топлива спровоцирует особо сложные зимы на 5-10 лет.

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Об этой информации сообщает Nieuwsblad, передает «УРА-Информ».

Заявление по теме сделал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо:

«Нас ждет от пяти до десяти лет непростых зим, но это позволит нашей стране сделать рывок в развитии на 20 лет. Пришло время смело смотреть в будущее и отказаться от ископаемого топлива».

Он также сказал, что власти должны ввести верхнюю планку на стоимость энергоносителей. Данное решение необходимо принимать на уровне ЕС, а пока решение не принято, необходимо создать временные меры для населения и бизнеса. Так жители Бельгии могут ждать снижения ипотечных выплат в зимние периоды, можно было оплачивать коммунальные услуги без задержек.

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