На зиму-2022 нужно запасать эти продукты – СМИ огласили список и дали советы

Украинские власти предупреждают народ о самой сложной зиме в истории независимости Украины. Чтобы сохранить здоровье и благополучно пройти холодные месяцы нужно заранее закупить продукты.

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О списке самого необходимого рассказали в издании «Фокус», передает «УРА-Информ».

Цены в Украине продолжают расти, а зимой ситуация усугубится из-за отсутствия сезонных продуктов. При этом питание в холодное время должно быть усиленным, чтобы поддерживать иммунитет. Традиционно украинцы запасаются такими продуктами как: гречка, тушенка, консервы, подсолнечное масло, сахар и соль, мука и макароны.

Эксперты рекомендуют добавить к этому списку мед, орехи, сухое молоко, рис, сухофрукты и бобовые.

Также в этом году как никогда нужно заготовить консервацию. Любые соления, овощи, варенья и компоты очень помогут в зиму. По возможности стоит замораживать ягоды, овощи и фрукты, но не исключено, что в некоторых регионах могут возникнуть проблемы с электричеством из-за боевых действий, поэтому консервация надежнее заморозки.

Гражданам стоит держать наготове запасы воды, ведь и с ней могут возникать проблемы.

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