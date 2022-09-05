Общество

Коронавирус в Украине громко напомнил о себе: власти рассказали об особенностях новой волны

В наши дни Украина столкнулась с увеличением числа больных коронавирусом. Такую информацию 4 сентября подтвердил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Он рассказал, какими стали масштабы проблемы.

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Об этой информации сообщает «Укринформ», передает «УРА-Информ».

Кузин рассказал, что осенью закономерно число больных увеличивается, как и количество госпитализаций:

«Число больных растет систематично в последнее время. Прошлая неделя показала 9,1 тысяч зараженных, а на этой неделе зафиксировано 11,5 тысяч новых больных. Отмечу, что раньше за неделю фиксировалось не более одной тысячи больных. Относительно госпитализаций за неделю сейчас 3,1 таких случаев».

Отметим, что коронавирус отличается новой вспышкой третью осень подряд. Практика показывает, что падение опасности происходит в марте-апреле, иногда в начале мая. Гражданам следует проявить особое внимание к здоровью в холодный период.

Напомним, доллар подорожал до 50 грн – власти раскрыли новый макропрогноз.

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