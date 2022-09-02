Общество

Погода в сентябре впечатлит украинцев: синоптик дал важный прогноз на месяц

Украинцев ждет прохладный сентябрь после мощных дождей. Об этом заявил народный синоптик Владимир Деркач. Он отметил, что за месяц погода будет существенно меняться и преподнесет ряд сюрпризов.

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Об этой информации сообщает «Телеграф», передает «УРА-Информ».

Погода в первой декаде.

По словам синоптика, начнется сентябрь с умеренных, но довольно частых осадков. Стоит ждать усиления ветров. Ночью заморозков не будет, а дни станут относительно теплыми для этого периода, но несколько холодных все же будет.

Погода во второй декаде.

Прохлада отступит и начнется настоящее осеннее тепло, но о летних температурах говорить все же нельзя. Осадки временно отступят практически полностью.

Погода в третьей декаде.

Теплые дни все еще будут встречаться, но редко, а осадки станут действительно сильными. Температура в целом ощутимо упадет, и прохлада будет держаться до конца сентября.

Напомним, зимние морозы в Украине под угрозой: синоптики объяснили, что произойдет с погодой.

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