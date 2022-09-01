Зимние морозы в Украине под угрозой: синоптики объяснили, что произойдет с погодой

В этом году из-за войны Украину ждет самая сложная зима за историю независимости. Однако не только из-за этого фактора стоит беспокоиться. Синоптики предупреждают, что климатическая зима со временем может практически исчезнуть для Украины.

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Об этой информации сообщает «УНИАН», передает «УРА-Информ».

Климатолог общественной организации «Экодия» Евгения Засядько утверждает, что климатические перемены обусловлены деятельностью человека. С каждым годом наблюдается ускоряющиеся повышение температуры в Украине и мире, чего не наблюдалось в истории Земли ранее.

Уже сейчас юг Европы подвержен засухе, что еще больше провоцирует продовольственный кризис в мире. Для Украины в первую очередь прогнозируется сокращение периода климатической зимы. Однако это произойдет не так быстро, поэтому грядущая зима станет вызовом в плане низких температур и слабого отопления в домах.

В стране сокращается количество снега в зимний период, это приводит к пересыханию рек и к глобальным переменам в природе.

Напомним, статистика показала криптовалюты, которые резко набрали обороты за последние три месяца.