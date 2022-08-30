Общество

Украинцам выдают повестки по особому механизму: юрист объяснил принцип

Повестки раздаются случайным образом на контрольно-пропускных пунктах или в общественных местах. Если вам принесли повестку домой, на работу или учебу, то есть такая необходимость в соответствии с мобилизационными задачами,

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Об этой информации сообщает «Украинская правда. Жизнь», передает «УРА-Информ».

«Когда раздают повестки на улице, представители власти выбирают мужчин случайно, просто тех, кого встретят. Если повестки разносятся по домам, то все зависит от мобилизационных задач Генштаба.

Например, Генштаб приказал собрать определенное количество радистов и артиллеристов в определенном районе», — говорит адвокат Андрей Новак.

Затем начальники военкоматов будут писать вызовы призывникам на основании сведений о них, имеющихся в базе данных: квалификация, семейное положение и т. д.

Юрист отмечает: если бы люди уважали закон и вовремя сообщали в военкоматы об изменении своих семейных и личных данных, не было бы несистемных выдач повесток на улицах.

«Военкоматы не знают всей актуальной информации о людях. В удостоверении личности указано, что человеку условно 20 лет, он не инвалид и детей не имеет. Однако ситуация уже может измениться.

Если бы люди обновляли информацию о состоянии своего здоровья, образовании, семейном положении, смене места жительства, военкоматы знали бы, где и кому выписывать повестку, а кому нет», – объясняет Новак.

Напомним, в Украине демонтируют Аллею героев СССР: СМИ сообщили, в каком городе на этот раз.

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