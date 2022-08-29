В Украине демонтируют Аллею героев СССР: СМИ сообщили, в каком городе на этот раз

Как известно, многие украинцы еще больше разочаровались в Советском Союзе, а также русском мире после 24-го февраля. Если до этого момента некоторые памятники СССР и аллеи памяти давней эпохи сохранялись, то уже сейчас украинцы начали действовать более радикально.
Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».
Отмечается, что именно в Борисполе решили демонтировать Аллею героев Советского Союза. Однако речь не идет о полноценном уничтожении объекта. Его будут преображать в рамках декоммунизации и, соответственно, после 24 февраля – дерусификации. Ее намерены перенести в Мемориал Славы.
Что примечательно, Борисполь находится недалеко от Киева и является его пригородом. На этом фоне стоит отметить, что один из последних символов СССР был демонтирован в середине августа. До этого он виднелся недалеко от станции метро Политехнический институт. Однако общество не намеренно было более терпеть символ диктатуры прошлого на фоне войны.
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