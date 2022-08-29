Общество

Стало известно, насколько тепло будет в квартирах украинцев этой зимой: доклад Витренко

Глава государственной газовой компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о том, что температура в помещениях в холодное время года не будет соответствовать норме. Однако необходимый уровень для жизни власти уже определили.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что, по словам Витренко, температура в помещениях украинцев будет достигать примерно 17-18 градусов по Цельсию. К сожалению, известно, что это на 4 градуса ниже необходимой нормы.

Кроме того, глава компании добавил, что в 2022 году отопительный сезон начнется куда как позже. Весной же его завершат раньше обычного.

«Витренко посоветовал людям запасаться одеялами, а также теплой одеждой на случай, если температура на улице будет наблюдаться ниже среднестатистической зимой – минус 10 градусов», – сказано в сообщении.

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