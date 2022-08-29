Активисты Украины по-своему поздравили Донецк с Днем города: СМИ показали, какие листовки распространены

Украинские патриоты из организации «Желтая лента» поздравили жителей Донецка, неподконтрольного Украине, с Днем шахтера и города. Более того, они распространили информацию для людей, как нужно воспринимать данный праздник.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на доклад организации, передает «УРА-Информ».

Среди листовок были корректные месседжи об истории города. Кроме того, в них также говорилось о том, какие немало выходцев Донбасса поддерживали суверенитет Украинского государства, а также представляли культурные ценности своей страны на международной арене.

«Горное дело слишком важно для Донецка. Шахтеры – настоящие герои, гордость каждого двора, улицы и села, гордость всего города и страны. Символично, что День шахтера и день рождения города навсегда стали общим праздником Донецка! Для Донецка горное дело – это не только профессия, но и давняя история, и прекрасные традиции», сообщили активисты.

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