Жители РФ поставили рекорд по доносам с 24 февраля: Роскомнадзор опубликовал «говорящие» данные

Представители Вооруженных сил Украины обратили внимание на странное поведение жителей Российской Федерации, которые начали буквально сдавать друг друга в правоохранительные органы. Количество же доносов с начала войны Украины достигло колоссальных масштабов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Роскомнадзор сообщил о том, что за полгода россияне написали 144 835 доноса друг на друга. Большая их часть – это из-за «фейков насчет действий армии России в Украине». Продолжайте в том же духе: одних за решетку, а других – на фарш», – с иронией подметили представители ВСУ.

Среди либералов Российской Федерации тем временем говорят о том, что их страна фактически идет во времена Сталина, когда доносы и расправы над неугодными достигли невероятных масштабов. Более того известно, что какая-либо оппозиция в РФ была сломана: людей либо садили в тюрьмы, либо убивали.

Напомним, мужчина в Николаеве помогал ВС РФ обстреливать школы: стало известно, как его решили наказать.