Общество

Путин намерен подкупить украинцев на оккупированных территориях: СМИ раскрыли, что пообещали в РФ

Стало известно, что глава Кремля Владимир Путин отдал распоряжения, чтобы родителям, которые согласились отправить своих детей в школы на оккупированной Украине, заплатили по 10 000 рублей каждому.

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Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на кремлевские источники, передает «УРА-Информ».

«Президент Российской Федерации приказал правительству выдать по 10 000 рублей каждому родителю детей школьного возраста на подконтрольных России территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины, а также в так называемой «Л/ДНР», – сказано в сообщении.

Ключевым условием оплаты является начало обучения ребенка по русским программам. Сюда же входит, безусловно, курс истории России, а также прочие гуманитарные и внеклассные дисциплины, которые будут выгодны Кремлю.

Безусловно далеко немногие соглашаются на подобные предложения. Население оккупированных территорий все еще сопротивляется оккупантам на доступном им уровне.

Напомним, ВС РФ убили ребенка в Днепропетровской области: Тимошенко сообщил детали.

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