ВС РФ убили ребенка в Днепропетровской области: Тимошенко сообщил детали

Один из представителей Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о крайне трагичном происшествии. Из-за действий Российской Федерации умер ребенок на территории Днепропетровской области.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Из-за обстрела Синельниковского района Днепропетровской области погиб 11-летний ребенок», – коротко подметил Тимошенко.

СМИ не стали раскрывать имя погибшего, а также биографию его семьи. Однако известно, что для любого родителя смерть ребенка является тяжелейшим горем, которое крайне тяжело пережить. Потому общественность соболезнует и всячески пытается поддержать еще одну семью, которая пострадала из-за войны.

Тем временем, все еще поступают сообщения о том, что ВСУ могут скоро пойти в контрнаступление на Херсонщине. Однако оно было анонсировано еще чуть ли не на начало августа, потому люди не особо верят в то, что войска РФ удастся одним махом прорвать на южном направлении.

Напомним, Зеленский сказал, готова ли Украина «заморозить» линию фронта ради «успокоения» РФ.