В Днепропетровской области больше 10 убитых из-за удара РФ: Зеленский обратился к ООН

Глава Украины Владимир Зеленский решил прокомментировать ракетный обстрел Днепропетровщины представителям Организации Объединенных Наций. Выяснилось, что из-за действий Российской Федерации было убило целых 15 людей. Однако и на этом трагедия не закончилась.

Время чтения: 27 Секунд

Данная информация представлена телеграм-службой новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Как минимум, 15 людей были убиты из-за вражеского удара по железнодорожной станции на территории Днепропетровской области. По словам президента, оккупанты прошлись ракетами по железнодорожной станции Чаплино. Помимо 15 погибших есть еще 50 раненных», – сказано в сообщении.

Кроме того, было зафиксировано, что 4 пассажирских вагона сгорели. Но спасатели сделали все, что могли. Помимо этого, Зеленский подчеркнул, что количество убитых может увеличиться из-за полученных травм людей.

Как сообщалось временем ранее, стало известно, какому политику украинцы доверяют больше всего: результаты закрытого соцопроса.