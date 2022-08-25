Общество

Мужчина в Николаеве помогал ВС РФ обстреливать школы: стало известно, как его решили наказать

В ходе следствия Центральный суд Николаевского областного центра задержал 42-летнего жителя Лодочного района.

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По данным пресс-службы суда, он был наводчиком российских артиллеристов, передает «УРА-Информ».

Подозреваемый зарегистрировался в Telegram-каналах, чтобы предоставлять представителям российских спецслужб информацию о передвижениях ВСУ. В упомянутых чатах он публиковал информацию о том, где, по его мнению, в Корабельном районе находятся места дислокации украинских вооруженных сил.

Речь шла о помещениях отдельных школьных структур. Эта информация могла быть использована для артиллерийских и ракетных обстрелов Николаева.

Подозреваемый дал показания в суде и просил не арестовывать его. Следственный судья принял решение об аресте подозреваемого с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона 240,5 тысяч гривен.

Задержанный является подозреваемым по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины («Несанкционированное распространение сведений о Вооруженных Силах Украины с целью передачи этих сведений государству-агрессору»).

Напомним, множество жителей РФ выявили желание воевать за Украину: военные раскрыли, сколько батальонов уже собрано.

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