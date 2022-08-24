Украинцев могут лишать родительской опеки за отказ от эвакуации: детали решения Кабмина

В Украине граждан будут лишать родительской опеки, если те отказываются от эвакуации собственных детей. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины.

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Данная информация была размещена представителем Кабмина Тарасом Мельничуком в его Телеграме, передает «УРА-Информ».

Кабинетом Министров установлено, что опека или попечительство над детьми прекращается в случае отказа суррогатных родителей от принудительной эвакуации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Новое положение распространяется, в частности, на детей, воспитывающихся в приемных семьях, детских домах семейного типа и родителей, проживающих с приемными детьми. Кроме того, новым решением в одностороннем порядке отменяются договоры об усыновлении этих детей в суррогатные семьи.

Таким образом, власти хотят смотивировать людей соответствующим образом позаботиться о безопасности младшего поколения, так как они – это будущее Украины, и их в последнюю очередь нужно подвергать опасности.

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