Общество

Стало известно, какому политику украинцы доверяют больше всего: результаты закрытого соцопроса

На Банковой решили провести собственный социальный опрос, который продемонстрировал настроения населения Украины. Выяснилось, что у главы страны Владимира Зеленского существует конкурент и, что примечательно, он не является даже политиком.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«В Офисе Президента провели закрытый социологический замер. Респондентам предложили выбрать, к кому они испытывают доверия больше всего. Выборка следующая: Зеленский, Залужный, Порошенко, Тимошенко, Притула и Ермак», – сообщил в начале источник.

Следом речь зашла о результате. На первом месте оказался президент Зеленский. Он сумел набрать 38%. Однако сразу же после него идет Главком ВСУ Валерий Залужный. Как сообщил инсайдер ОП, это весьма огорчило функционеров Офиса.

«Тимошенко, Порошенко, Притула, а также Ермак сумели набрать в совокупности 33%. Все источники выразили уверенность, что Залужного намерены «двигать», пытаясь выводить из информационного активного поля, дабы сбавлять его рейтинг в социуме», – заключил источник.

Напомним, в обществе Украины произошли некоторые изменения: соцопрос показал, какую власть хотят люди.

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