Общество

Множество жителей РФ выявили желание воевать за Украину: военные раскрыли, сколько батальонов уже собрано

Стало известно, что количество недоброжелателей по отношению к главе Российской Федерации растет в геометрической прогрессии. Уже на сегодняшний день сотни граждан России воюют на стороне Украинского государства в составе Легиона «Свобода России».

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Об этой информации сообщил телеграм-канал Легиона, передает «УРА-Информ».

«В наши ряды боевого крыла Легиона «Свобода России» приходят все больше новых людей. Они ежедневно пополняются новобранцами из разных углов мира. Однако все легионеры едины в одном – желании препятствовать путинскому режиму. Так же у них присутствует высокий боевой дух наряду с готовностью к самопожертвованию ради будущего Свободной России», – сказали в начале военные.

Затем было добавлено, что за короткое время Легион сумел вобрать в себя целых два батальона (минимум 800 человек), которых оснастили новейшими типами вооружения, а также экипировкой.

«Только за прошлую неделю количество желающих присоединиться к нам и начать освободительную борьбу возросло в три раз! Мы все чаще начали получать запросы от разных членов диаспоры со стороны Европы, Америки и множества других государств мира. То же самое – из Украины. Это в очередной раз говорит о том, что россияне всего мира выбрали одну цель – Свободную Россию», – заключили легионеры.

Напомним, Пионтковский назвал дату победы Украины над РФ: эксперт сообщил радостную новость.

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