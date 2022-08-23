В обществе Украины произошли некоторые изменения: соцопрос показал, какую власть хотят люди

Стало известно, что общество Украинского государства на сегодняшний день намного больше поддерживает демократические инициативы внутри страны, чем после Революции Достоинства.

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Об этой информации сообщил фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», передает «УРА-Информ».

Согласно новому исследованию Фонда демократических инициатив в украинском обществе, с начала тотальной войны с Россией спрос на демократию и ее приоритет вырос гораздо больше, чем на «жесткую руку».

Для 64% опрошенных наиболее желательным типом правления в Украине является демократия, 14% опрошенных считают, что самодержавие может быть лучше при определенных обстоятельствах, и только 13% тип режима не интересует.

Эти уровни поддержки демократии являются самыми высокими за многолетние наблюдения, объясняют социологи. К 2014 году менее 50% респондентов поддерживали приоритет демократии, но после Революции Достоинства этот процент вырос до 54%.

Социологи заметили небольшое увеличение потребности в сильных лидерах — 58% опрошенных украинцев считают, что несколько сильных лидеров могут сделать для страны больше, чем любые законы и переговоры. До начала тотальной войны это число не превышало 55%.

Но это увеличение намного меньше, чем увеличение поддержки демократии. Самый высокий уровень поддержки «сильной руки» был зафиксирован в конце 2000 г. на уровне около 75%.

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