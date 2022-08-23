В обществе Украины произошли некоторые изменения: соцопрос показал, какую власть хотят люди

Стало известно, что общество Украинского государства на сегодняшний день намного больше поддерживает демократические инициативы внутри страны, чем после Революции Достоинства.
Об этой информации сообщил фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», передает «УРА-Информ».
Согласно новому исследованию Фонда демократических инициатив в украинском обществе, с начала тотальной войны с Россией спрос на демократию и ее приоритет вырос гораздо больше, чем на «жесткую руку».
Для 64% опрошенных наиболее желательным типом правления в Украине является демократия, 14% опрошенных считают, что самодержавие может быть лучше при определенных обстоятельствах, и только 13% тип режима не интересует.
Эти уровни поддержки демократии являются самыми высокими за многолетние наблюдения, объясняют социологи. К 2014 году менее 50% респондентов поддерживали приоритет демократии, но после Революции Достоинства этот процент вырос до 54%.
Социологи заметили небольшое увеличение потребности в сильных лидерах — 58% опрошенных украинцев считают, что несколько сильных лидеров могут сделать для страны больше, чем любые законы и переговоры. До начала тотальной войны это число не превышало 55%.
Но это увеличение намного меньше, чем увеличение поддержки демократии. Самый высокий уровень поддержки «сильной руки» был зафиксирован в конце 2000 г. на уровне около 75%.
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