Активисты РФ начали предупреждать, что ждет жен оккупантов: СМИ показали, какие листовки находят женщины

Стало известно, что количество противников войны в Российской Федерации неуклонно растет. Теперь люди начали распространять анонимные листовки для тех, кто связал свою жизнь с оккупантами, пришедшими убивать невинных граждан Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Жена оккупанта, который ждет своей очереди на черный пакет, получила листовку-предупреждение от партизан. Обратите внимание на наклейку в салоне транспортного средства (имеется ввиду буква Z», – сказано в сообщении.

Активисты предупредили, что жена оккупанта вместе с военнослужащим Иваном ответят за содеянное в Украине. Однако пока неизвестно, каким образом. Однако, очевидно, в РФ уже есть немало людей, которые готовы мстить за сломанные жизни своих друзей в Украине и собственное уничтоженное Путиным будущее.

Как сообщалось ранее, Украина стала еще ближе к вступлению в Евросоюз: вице-премьер-министр сказала, чего удалось достичь.