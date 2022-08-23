Общество

Активисты РФ начали предупреждать, что ждет жен оккупантов: СМИ показали, какие листовки находят женщины

Стало известно, что количество противников войны в Российской Федерации неуклонно растет. Теперь люди начали распространять анонимные листовки для тех, кто связал свою жизнь с оккупантами, пришедшими убивать невинных граждан Украины.

Время чтения: 30 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Жена оккупанта, который ждет своей очереди на черный пакет, получила листовку-предупреждение от партизан. Обратите внимание на наклейку в салоне транспортного средства (имеется ввиду буква Z», – сказано в сообщении.

Активисты предупредили, что жена оккупанта вместе с военнослужащим Иваном ответят за содеянное в Украине. Однако пока неизвестно, каким образом. Однако, очевидно, в РФ уже есть немало людей, которые готовы мстить за сломанные жизни своих друзей в Украине и собственное уничтоженное Путиным будущее.

Как сообщалось ранее, Украина стала еще ближе к вступлению в Евросоюз: вице-премьер-министр сказала, чего удалось достичь.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

На территории Запорожской области людям начали раздавать йод: СМИ раскрыли, что происходит

Стало известно, что от Российской Федерации все еще исходит угроза по теракту на ЗАЭС. По этой причине гражданам, которые проживают близко к электростанции начали выдавать йод, если случится утечка радиации или вовсе техногенная катастрофа.

В Киеве могут внедрить льготы на проезд для некоторых граждан: стало известно, о ком идет речь

Как известно, столица приняла к себе немало переселенцев с других регионов, которые бежали от войны. Именно для таких людей предусматриваются некоторые финансовые послабления, чтобы облегчить им жизнь в Киеве.

В Украине начали агитировать россиян вступать в ВСУ: легион «Свобода России» опубликовал кадры

На территории Украинского государства находятся граждане Российской Федерации, которые полностью солидарны с украинцами, попавшими в тяжелое положение из-за РФ. Теперь для них и не только есть возможность тоже приложить свои усилия ради достижения мира не только в Украине, но и в России.

В Раде сказали, будут ли снимать запрет на выезд мужчин с 18 до 60 лет: детали решения

Народный депутат Федор Вениславский прокомментировал запросы граждан касательно того, чтобы власти разрешили покидать страну мужчинам в возрасте 18-60 лет. По его словам, в ближайшее время не стоит ожидать каких-то существенных перемен в данном вопросе.

Вокзал в Симферополе заполнен людьми: оператор заснял, как жители РФ спешно покидают Крым

В соцсетях заметили, что из оккупированного Крымского полуострова все еще уезжают граждане Российской Федерации. Если до сего момента в основном внимание людей привлекло движение на Крымском мосту, то сейчас уже речь идет о вокзале в Симферополе.

Мобилизация в Украине может существенно измениться: нардеп выступил с необычной инициативой

Народный депутат Георгий Мазурашу представил законопроект, который может упростить жизни многих мужчин. Речь идет о том, чтобы на фронт призывали только мотивированных людей, а остальных же привлекали исключительно к полезным работам на экономический сектор.