Общество

На территории Запорожской области людям начали раздавать йод: СМИ раскрыли, что происходит

Стало известно, что от Российской Федерации все еще исходит угроза по теракту на ЗАЭС. По этой причине гражданам, которые проживают близко к электростанции начали выдавать йод, если случится утечка радиации или вовсе техногенная катастрофа.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«В целом, планируется раздать примерно 25 000 таблеток йодида калия. Данную информацию озвучил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. Он выразил надежды, что не случится поводов для того, чтобы люди принимали данный препарат», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что йодид калия защищает щитовидную железу от накопления в ней радиоизотопов йода, если случится радиационное загрязнение окружающей среды.

Однако защитит ли данный препарат другие органы, и поможет ли он в целом организму, увы, власти ничего не сказали по этому поводу.

Напомним, Зеленский сказал, когда будет готов переговорить с Путиным о мире: названо конкретное условие.

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