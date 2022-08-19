В Киеве могут внедрить льготы на проезд для некоторых граждан: стало известно, о ком идет речь

Как известно, столица приняла к себе немало переселенцев с других регионов, которые бежали от войны. Именно для таких людей предусматриваются некоторые финансовые послабления, чтобы облегчить им жизнь в Киеве.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», сославшийся на петицию властям города, передает «УРА-Информ».

«Из-за того, что внутренне перемещенные лица покинули свои родные дома и начали новые жизни в другом городе, со стороны Киева должна быть поддержка на разных уровнях: от гуманитарного и на таком, чтобы позволить им бесплатно ездить на общественном транспорте», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что власти будут обязаны рассмотреть петицию, если она соберет 6000 подписей для рассмотрения. В данный момент собрано только 750 голосов, и этого явно недостаточно, дабы хоть кто-то из мэрии или из районных администраций обратил на нее должное внимание.

Однако стоит отметить, что разместили ее в интернете сравнительно недавно. Потому, возможно, со временем петиция соберет большее количество подписей.

Напомним, Арестович сказал, что ждет РФ, если та начнет бомбить Киев: политик сделал мощное предупреждение.