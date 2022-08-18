В Украине начали агитировать россиян вступать в ВСУ: легион «Свобода России» опубликовал кадры

На территории Украинского государства находятся граждане Российской Федерации, которые полностью солидарны с украинцами, попавшими в тяжелое положение из-за РФ. Теперь для них и не только есть возможность тоже приложить свои усилия ради достижения мира не только в Украине, но и в России.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал Легиона «Свобода России», передает «УРА-Информ».

«В территориальных центрах комплектования и соцподдержки Вооруженных сил Украины (в недавнем прошлом военкоматы) начали расклеивать агитационную кампанию по набору граждан РФ, находящихся на территории Украины. Агитируют их вступать в Легион», – сказано в сообщении.

Кроме того, известно, что к освободителям Российской Федерации присоединилось больше 800 желающих сражаться против своих же соотечественников, пришедших в Украину в качестве оккупантов. Более того, у Легиона есть даже некоторые достижения на поле боя, которые они время от времени публикуют в своих соцсетях.

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