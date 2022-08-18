В Раде сказали, будут ли снимать запрет на выезд мужчин с 18 до 60 лет: детали решения

Народный депутат Федор Вениславский прокомментировал запросы граждан касательно того, чтобы власти разрешили покидать страну мужчинам в возрасте 18-60 лет. По его словам, в ближайшее время не стоит ожидать каких-то существенных перемен в данном вопросе.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

В самом начале нардеп отметил, что в ближайшее время запрет на выезд мужчин в возрасте 18-60 лет не будет снят. По его словам, вопрос все еще остается нерешенным, и он не уверен, решат ли его в ближайшее время.

«Нужно учитывать дискуссии и остроту. В данный момент рассматривается возможность выпускать за пределы страны моряков», – сказал представитель власти.

Таким образом, в Украине остаются еще миллионы мужчин, которым могут вручить повестки в любой момент.

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