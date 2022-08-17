Вокзал в Симферополе заполнен людьми: оператор заснял, как жители РФ спешно покидают Крым

В соцсетях заметили, что из оккупированного Крымского полуострова все еще уезжают граждане Российской Федерации. Если до сего момента в основном внимание людей привлекло движение на Крымском мосту, то сейчас уже речь идет о вокзале в Симферополе.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«Это вид на вокзал на территории Симферополя. Россияне вместе с коллаборантами в массовом порядке покидают полуостров. Кроме того, было замечено рекордное количество автомобилей по Крымскому мосту за прошедший день – примерно 38 300», – сказано в сообщении.

На это обратила внимания представительница главы Украины в АР Крым Тамила Ташева, которая сказала, что все началось с утренних взрывов. По ее словам, люди фактически прячутся по подвалам, а на выезд из полуострова столпились огромные очереди.

Очевидно, люди в панике из-за возможных угроз ракетных обстрелов или вовсе ведения боевых действий на территории полуострова.

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