Мобилизация в Украине может существенно измениться: нардеп выступил с необычной инициативой

Народный депутат Георгий Мазурашу представил законопроект, который может упростить жизни многих мужчин. Речь идет о том, чтобы на фронт призывали только мотивированных людей, а остальных же привлекали исключительно к полезным работам на экономический сектор.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что нардеп написал пояснительную записку, в которой аргументировал вышеупомянутую инициативу. По его словам, в данный момент на фронт отправляются немотивированные, насильно мобилизированные граждане. Это, в свою очередь, накаляет обстановку на передовой, создавая определенного рода проблемы.

«Эти люди могут подводить подразделения, оставлять позиции, убегать, сдаваться в плен. Возможны и другие, более худшие варианты», – заявляет народный избранник.

Кроме того, нардеп предложил особый алгоритм: как только будет готово заключение комиссии врачей, призывник должен предоставить письменное подтверждение насчет того, готов ли он защищать Украину с оружием в руках.

«Если гражданин не желает воевать – для него предусмотрена альтернатива на экономическом фронте. Ссылаясь на экспертный анализ, чтобы содержать одного военного необходимо 20 рабочих в тылу», – заключил нардеп.

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