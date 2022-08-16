В Крыму внезапно включили проукраинскую песню: стало известно, как отреагировали люди

В оккупированном Крымском полуострове, в одном из населенных пунктов Щелкино, диджей в местном караоке-баре решил представить песню и видеоклип на украинскую патриотическую песню “Дикое поле” рэпера Ярмака, посвященную героям полка “Азов”.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Что примечательно, некоторые гости не возражали против такой музыки. В соцсетях люди начали присать, что, это, вероятно, послание следующего формата: Крым – Украина. Однако российские туристы уже подали жалобы в соцсетях, после чего оккупационная администрация полуострова решила наказать диджея, приговорив его к 10 суткам ареста.

В интернете представители РФ обнаружили доказательства того, что он занимает активную проукраинскую позицию. Однако на допросе диджей заявил, что песню заказал посетитель, и он не знал ни содержания, ни клипа.

В социальных сетях россияне удивляются тому, что украинцы, проживающие в Крыму, продолжают поддерживать Украину всеми возможными способами, несмотря на преследования со стороны российских оккупационных властей.

Напомним, около Крымского моста стоят огромные пробки: СМИ показали, что происходит на оккупированном полуострове.