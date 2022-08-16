Общество

Пенсионеры Украины могут получить помощь от международных организаций: эксперт рассказала, что нужно сделать

Журналист Екатерина Котенкова рассказала о международной помощи украинским пенсионерам и о том, как выплачивались пенсии даже во время войны.

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Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

«В Украине пострадавшие от войны и уязвимые группы населения, в том числе пенсионеры, теперь получают дополнительную финансовую поддержку. Социальная политика Украины создала для этого специальную социальную платформу. Запрос на выплату материальной помощи пенсионерам международным организациям выполнен. и отправили на информационную платформу єДопомога», — сообщила Котенкова.

По ее словам, информацию заявителя сначала проверяют представители Минсоцразвития с помощью баз данных и реестров, а решение о поддержке соответствующей группы населения и размерах выплат принимают международные организации.

В частности, корреспондент напоминает, что пенсионеры, заявление которых принято, за три месяца получат 2220 гривен, или всего 6660 гривен.

Она также прокомментировала некоторые аспекты государственных выплат пенсионерам. Корреспондент рассказывает, что уже во время мартовской войны была проведена плановая оценка, но не сама пенсия, а коэффициент, подлежащий вычету из оклада, был увеличен на 14%.

“По данным Минсоцполитики, около 10 млн пенсионеров получили прибавку к пенсионному взносу, средняя прибавка составила около 380 грн. По данным Пенсионного фонда Украины, пенсионные отчисления в мае были проиндексированы на 100%, пенсионерам возвращено около 49 миллионов гривен”, – говорит Котенкова.

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