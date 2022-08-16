Около Крымского моста стоят огромные пробки: СМИ показали, что происходит на оккупированном полуострове

Стало известно, что недавние действия Вооруженных сил Украины спровоцировали серьезные перемены на территории захваченной в 2014 году АР Крым. До сих пор желающих покинуть Крымский полуостров настолько много, что на печально известном мосту стоят пробки в 25 километров.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Автомобили желающих покинуть Крым стоят в ожидании. Тю, а что же случилось? Просто русня начала понимать, что пахнет жаренным», – сообщил источник, выложив тематическое видео.

Кадры, действительно, демонстрируют, что немало людей начали покидать полуостров, и возвращаться обратно, на территорию Российской Федерации. В соцсетях же пишут, что люди напуганы, и боятся возможных ударов ВСУ, которые могут задеть гражданских лиц РФ. Именно это стало основной причиной оттока туристов.

Тем временем, что примечально, партизаны ВСУ продолжают расклеивать тематические листовки в Крыму, где призывают людей к эвакуации, и показывают возможные координаты следующего удара ВСУ.

Напомним, РФ стянула в Херсонскую область искандеры: источник рассказал, для какого региона есть угроза.