Ждем новых перлов – полковник ВСУ показал, на что в РФ начали клеить буквы Z

Один из ярчайших представителей Вооруженных сил Украины в звании полковника Анатолий Штефан «Штирлиц» продемонстрировал, до чего опустилось общество в Российской Федерации. Он выложил тематические кадры и написал короткое сообщение о том, что думает о подобного рода инициативе.

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Об этой информации сообщил «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Наконец-то дождались. Я уже начал волноваться, как этот психоз не влепили на трусы. Ждем новых перлов», – коротко подметил полковник ВСУ.

К сожалению, неизвестно, что это за бренд, и с какой целью печально известная буква Z была помещена на трусы. Впрочем, известно то, что эту своего рода «свастику» активно вывешивают в регионах Российской Федерации дабы продемонстрировать свою солидарность с российскими оккупантами, которые воюют против чужой страны.

Тем не менее, на снимке видно, что белье явно женское. Однако никто не берет угадывать, пользуются ли подобные продукции спросом или же выполняют скорее функцию патриотической декорации, что в РФ, как известно, является распространенным явлением.

Напомним, РФ нашла белорусов, которые могут атаковать Украину: в Генштабе раскрыли число солдат и план Путина.