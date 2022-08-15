Общество

Ждем новых перлов – полковник ВСУ показал, на что в РФ начали клеить буквы Z

Один из ярчайших представителей Вооруженных сил Украины в звании полковника Анатолий Штефан «Штирлиц» продемонстрировал, до чего опустилось общество в Российской Федерации. Он выложил тематические кадры и написал короткое сообщение о том, что думает о подобного рода инициативе.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Наконец-то дождались. Я уже начал волноваться, как этот психоз не влепили на трусы. Ждем новых перлов», – коротко подметил полковник ВСУ.

К сожалению, неизвестно, что это за бренд, и с какой целью печально известная буква Z была помещена на трусы. Впрочем, известно то, что эту своего рода «свастику» активно вывешивают в регионах Российской Федерации дабы продемонстрировать свою солидарность с российскими оккупантами, которые воюют против чужой страны.

Тем не менее, на снимке видно, что белье явно женское. Однако никто не берет угадывать, пользуются ли подобные продукции спросом или же выполняют скорее функцию патриотической декорации, что в РФ, как известно, является распространенным явлением.

Напомним, РФ нашла белорусов, которые могут атаковать Украину: в Генштабе раскрыли число солдат и план Путина.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Украине хотят повысить возраст призывников: стало известно о новой инициативе в Раде

В Украине зарегистрировали новый законопроект, который предлагает повысить возраст для призывников. Заместитель главы комитета ВРУ по противодействию коррупции Ярослав Юрчишин объяснил, кого это будет касаться и что изменится для украинцев.

Жителям прифронтовых регионов рассказали, как готовиться к зиме: эксперт дал советы по выживанию

Относительно скоро закончатся теплые дни и начнется отопительный сезон. Для многих граждан зимний сезон станет крайне сложным, в особенности это касается прифронтовых регионов. Эксперты подсказали, как поступать, чтобы пережить холода.

Зеленский может легализовать порно и эротику: петиция собрала внушительное количество голосов

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден рассмотреть вопрос легализации порно и эротики. Соответствующая петиция собрала свыше 25 тысяч голосов, что является необходимым лимитом для рассмотрения вопроса на высшем уровне руководства страны.

Генетики из Лейпцига определили отличия развития неандертальцев и современных людей

Все мы знаем, что неандертальцы являются нашими ближайшими родственниками.

Синоптики раскрыли, ждать ли украинцам морозов осенью: назван месяц первого снега

Украину ждет самая сложная зима в истории независимости государства. Многие украинцы опасаются, что холодная осень может увеличить продолжительность особо кризисного периода. Синоптики рассказали, есть ли причины для беспокойства и какой будет погода осенью.

Верещук раскрыла размер выплат эвакуированным гражданам: назван простой механизм помощи

Украина продолжает проводить бесплатную эвакуацию из Донецкой области. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук рассказала, какою финансовую помощь могут получить граждане, которые вынуждены покидать родные дома.