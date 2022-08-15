В Украине хотят повысить возраст призывников: стало известно о новой инициативе в Раде

В Украине зарегистрировали новый законопроект, который предлагает повысить возраст для призывников. Заместитель главы комитета ВРУ по противодействию коррупции Ярослав Юрчишин объяснил, кого это будет касаться и что изменится для украинцев.

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

“Только добровольцев. Только тех, кто хочет. Только те, кто изъявил желание защищать свою страну и территории”,— заявил он в начале.

Несмотря на инициативу украинцев, одного желания для мобилизации будет недостаточно. Еще нужно будет показать боевой опыт (речь идет об АТО, ООС и др.) и, конечно же, пройти медкомиссию.

Так, благодаря новому законопроекту, будет возможность найти самых лучших и опытных военных, которые могут быть действительно полезны для обороны страны. К тому же, людей со слабым здоровьем и без боевого опыта, допускать не будут.

По словам представителя ВРУ, повышение граничного возраста нужно, поскольку есть люди за 60, которые хотят помогать ВСК или же учить украинских военных на собственном опыте.

По словам Юрчишина, самую важную роль играет социальный аспект. В случае решения ввести этот законопроект, бойцы смогут подписать контракт с ВСУ и законно получать деньги за помощь и оборону страны.

Напомним, Беринчик помог ВСУ открытой тренировкой: СМИ показали видео с мероприятия.