Общество

В Москве начали действовать мощные антипутинские движения: в соцсетях распространили кадры их деятельности

На территории Российской Федерации, как известно, далеко не все поддерживают диктаторскую политику главы Кремля Владимира Путина. Потому московские активисты легиона «Свобода России» уже начали активную деятельность, отчет о которой распространили в соцсетях.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал Легиона, передает «УРА-Информ».

«Как и полагает столице в Москве началась наиболее масштабная кампания по агитации Легиона «Свобода России», – сказано в сообщении.

К сожалению, как известно, представителям такого движения свободы приходится скрываться от правоохранительных органов. Более того, правоохранительные службы Российской Федерации всячески пытаются препятствовать акциям Легиона.

Однако по ту сторону фронта уже действуют не просто активисты, а реальные боевые люди с опытом, которые сражаются против оккупантов, что пришли на землю Украины. Что примечательно, их состав только пополняется добровольцами из РФ и перебежчиками из регулярной армии РФ.

Напомним, Тайвань снова намерены посетить представители США: детали сообщения.

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