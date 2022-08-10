Общество

Жителям прифронтовых регионов рассказали, как готовиться к зиме: эксперт дал советы по выживанию

Относительно скоро закончатся теплые дни и начнется отопительный сезон. Для многих граждан зимний сезон станет крайне сложным, в особенности это касается прифронтовых регионов. Эксперты подсказали, как поступать, чтобы пережить холода.

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Рекомендациями поделился эксперт по ЖКХ Олег Попенко в интервью для «Хвиля», передает «УРА-Информ».

Попенко призвал жителей прифронтовых регионов перебираться в более безопасные места. Это связано не только с обстрелами, но и с разрушениями от войны. Многие регионы остались без газоснабжения. Для квартир это означает замерзание воды и канализации. Эксперт подчеркивает, что такие квартиры станут абсолютно непригодными для проживания.

В прифронтовых регионах выживать можно будет лишь в частных домах. Гражданам по возможности придется полагаться хотя бы на печное отопление, но и этой роскоши позволить себе могут немногие.

Эксперт предупреждает, что нужно уезжать даже из Харькова и Запорожья, которые заметно пострадали. Восстановить отопление до зимы практически невозможно, а разрушения продолжаются.

Напомним, СБУ поймала киллеров из РФ: стало известно, кого из украинской власти хочет убрать Кремль.

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