Общество

Зеленский может легализовать порно и эротику: петиция собрала внушительное количество голосов

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден рассмотреть вопрос легализации порно и эротики. Соответствующая петиция собрала свыше 25 тысяч голосов, что является необходимым лимитом для рассмотрения вопроса на высшем уровне руководства страны.

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Об этой информации сообщает Офис президента, передает «УРА-Информ».

Автор петиции утверждает, что ограничивать свободу людей в плане создания порно нет смысла, ведь граждане могут устраивать съемки за границей. В петиции сказано, что Украина должна отказаться от закона О защите общественной морали. Подчеркивается, что такой шаг поможет укрепить экономику страны в военное время.

«Петиция позволит направить усилия кибер-полиции на борьбу против реальных преступников и агентов Кремля. Нужно положить конец кибератакам и армиям ботов РФ. Предлагаю показать всему миру, что Украина правовое государство не только на бумаге, но и на деле. Необходимо легализовать порно и эротику!», – сказано в петиции.

Напомним, Кремль требует от Украины лишь одного – Арестович раскрыл, почему РФ прибегла к угрозе подрыва ЗАЭС.

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