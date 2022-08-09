Синоптики раскрыли, ждать ли украинцам морозов осенью: назван месяц первого снега

Украину ждет самая сложная зима в истории независимости государства. Многие украинцы опасаются, что холодная осень может увеличить продолжительность особо кризисного периода. Синоптики рассказали, есть ли причины для беспокойства и какой будет погода осенью.

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Об этой информации сообщает «КП в Украине», передает «УРА-Информ».

Климатолог Светлана Бойченко рассказала, что сентябрь отличится летней погодой. Первые осенние дни пройдут с дневной температурой в среднем в 26-27 градусов. При этом температурный спад будет очень плавным. Конец сентября запомнится дождливым небом.

Октябрь продолжит тенденцию дождливой погоды. В первых неделях начнется бабье лето, которое может затянуться. Дневная температура будет составлять примерно 18 градусов. В конце октября температура упадет до 7-10 градусов тепла.

Первый мокрый снег выпадет в середине ноября, но тогда температура все еще будет плюсовой. Морозы проявят себя лишь в последние дни осени.

Напомним, Зеленский поставил Путину новый ультиматум: РФ может потерять последний шанс на мир.